Creative agency

PR - EvENT - BTL

projects

Креативное агентство, динамично развивающееся в сфере рекламного рынка с 2011 года. Мы предоставляем  весь спектр услуг на рынке маркетинговых коммуникаций: от разработки комплексных стратегий и креативных концепций до непосредственной реализации медийных кампаний, PR, EVENT и BTL проектов.

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Портфолио

Event marketing

 

Обеспечение маркетинговых коммуникаций. Презентации, открытия магазинов, PR-акции, фестивали, семинары, пресс-конференции и другие.

Проведение корпоративов

 

Огромный выбор программ, креативный подход, богатый опыт организатора – залог идеального корпоратива.

Организация концертов и других медийных мероприятий

 

Четко слаженная работа на всех этапах – залог успеха и потрясающих впечатлений

Тимбилдинги, бизнес-игры

 

Сплоченная команда и повышение квалификации сотрудников.

На все случаи жизни

 

Главные события вашей жизни без лишних забот, организуем на высшем уровне. Наша любимая работа – дарить людям радость!

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АДРЕС:

125362, Москва, Строительный проезд 7Ак1, БЦ «Берег»

 

график работы:

ПН-ПТ 9.00 – 18.00

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